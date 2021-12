Zanetti: «Ce la siamo giocata a viso aperto. La Lazio crea tanto, ma noi...»

Mister Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la gara del Venezia contro la Lazio: le sue dichiarazioni

GARA – «Normale che siamo partiti con l’handicap, contro questo tipo di squadre è dura. Mi dà fastidio aver preso gol su palla inattiva, perchè significa che siamo leggeri e non possiamo permettercelo. Lavoriamo partita per partita, anche oggi ce la siamo giocata a viso aperto contro uno squadra che crea tantissime occasioni da gol, ma che con noi ha faticato. Non ho molto da dire ai miei per come sono stati in campo».