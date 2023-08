Zanetti su Cancellieri: «Titolare? C’è questa possibilità, si è presentato molto bene». Le parole del tecnico dell’Empoli

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Verona. E ha parlato anche di Matteo Cancellieri, trasferitosi in prestito dalla Lazio. Ecco le parole del tecnico:

PAROLE– «Vogliamo partire con entusiasmo sapendo che sarà un percorso difficile. Dobbiamo evitare i soliti errori se vogliamo arrivare fino in fondo. Domani si incontreranno due squadre che lotteranno per lo stesso obiettivo, ma a prescindere la Serie A non è mai facile. Domani giocheremo con molto caldo, dovremo gestire le energie. Cancellieri titolare? C’è questa possibilità, si è presentato molto bene. Baldanzi ci sarà domani, spero rimanga con noi ».