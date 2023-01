Zanetti: «La partita è stata a due facce, siamo stati bravi...»

Zanetti, il tecnico dei toscani ha commentato a caldo in conferenza stampa il pareggio contro la Lazio ottenuto in rimonta

PAROLE – «Credo che sia stata evidente che per noi è stata una gara dai due volti, il primo tempo abbiamo fatto fatica e la lazio meritatamente ci ha messo sotto e credo che questa cosa avrebbe potuto stendere un elefante mentere noi siamo rimasti in partita.»

«C’era successo a Torino. Abbiamo fatto tesoro della nostra esperienza, essendo una squadra giovane. Non è facile per nessuno fare punti contro una Lazio del genere, è una squadra ferita e voleva a tutti i costi fare la partita. »

«Il merito è di tutti che hanno portato un punto importante e devo ringraziarli perché hanno cambiato la gara sia a livello di mentalità sia a livello tecnico. Era l’unico modo per mettere in difficoltà una Lazio del genere»

CAMBI – «Mi dispiace il fatto che se sono in panchina è che non sono riuscita ad avere spesso continuità. Hanno un talento immenso ma in questa prima parte hanno avuto un rendimento altalenante.»

«Noi combattiamo per un obiettivo diverso da quello della lazio e non possiamo prescindere da certe caratteristiche, sono contento di quello che hanno fatto oggi. L’importanza di chi entra oggi è determinate. È stato importante. Ho mantenuto in campo giocatori di gamba, si stavano rompendo gli spazi e si potevano esaltare le caratteristiche di qualche ragazzo»