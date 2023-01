Nella conferenza stampa pre-partita di Lazio-Empoli, il tecnico del club toscano parla anche del club biancoceleste. Le sue parole

Paolo Zanetti ha parlato in Conferenza Stampa della sua squadra e della partita che dovrà affrontare domenica con la Lazio

SULLA LAZIO– «Normale che la Lazio, per quello che ha dimostrato, è una squadra centrata, a tratti ingiocabile, che abbina l’idea di calcio che tutti conosciamo del mister con tanti calciatori di talento. La Lazio è una squadra importante, è quasi superfluo parlarne. Non dobbiamo abbassarci troppo e portarci il pericolo in casa. Dobbiamo essere più cinici quando ci offriranno degli spazi e delle opportunità»

SITUAZIONE INFORTUNATI– «Ci mancherà Akpa, ma anche Haas. Henderson non ha molti minuti nelle gambe e Bandinelli, che per noi è molto importante, non sta benissimo perché non si allena con regolarità. Diventa difficile pensare che abbia più di tot minuti nelle gambe, in questo momento non stiamo benissimo. Probabilmente rivedremo qualche ragazzo che scalpita»