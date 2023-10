Zamorano: «Castellanos può essere importante per Sarri, Immobile? Da il massimo sempre» Le parole dell’ex giocatore

Intervistato da Lazio Style Channel, l’ex Inter, Ivan Zamorano, ha parlato dei due attaccanti della Lazio, Immobile e Castellanos.

CASTELLANOS- «Castellanos lo conoscevo quando giocava negli Stati Uniti, ha lasciato un ricordo bellissimo nell’MLS. Poi è stato al Girona e ora alla Lazio, è un grandissimo giocatore e una grande persona. La Serie A è un campionato difficile, io ho giocato 5 anni qua all’Inter e dico sempre che l’attaccante che si adatta alla Serie A può giocare ovunque. È un campionato molto tattico, è difficile adattarsi all’allenatore e allo stile di difesa. Taty veniva da un calcio spagnolo più libero, qua si lavora molto di più. Il suo adattamento è stato buono, lui sta bene e può essere molto utile e importante alla Lazio. È un calciatore intelligente. Quando hai un alleantore come Sarri che capisce se un calciatore può essere adatto al suo stile, allora Castellanos può essere un giocatore molto importante. Un allenatore come Sarri ti può migliorare i giocatori. Taty deve approfittare di questi allenatori che possono essere molto importanti per la sua carriera»

IMMOBILE- «Immobile è incredibile come passa il tempo e può essere ancora importante. Lui alla fine darà il massimo sempre, è un uomo che vuole molto bene alla Lazio e in campo vuole restituire l’affetto. Ieri è stato molto bravo, sono stati tre punti importanti perché la Fiorentina ha giocato una grandissima partita. La Lazio ieri aveva molta ansia di segnare, è una vittoria molto importante»

1+8- «Al Taty darei il mio 1+8. Io avevo dato il 9 a Ronaldo perché quando è arrivato era il miglior giocatore al mondo . Quando succedono queste cose uno si deve reinventare. Il Taty lo vedo molto bene con l’1+8. Nel passato invece lo darei a Salas»