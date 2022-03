Zalewski: «Contento della prestazione e della vittoria. A differenza loro...»

Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro la Lazio. Le sue parole

Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro la Lazio.

DERBY – «È un’emozione indescrivibile. Sono molto contento della prestazione che abbiamo fatto, noi a differenza loro abbiamo avuto pochissimo tempo di prepararla. Abbiamo dimostrato che abbiamo carattere».

MOURINHO – «Si sta rivelando una guida molto importante, in un ruolo dove non ho mai giocato e dove sto facendo decentemente. Sono molto contento di essere allenato da uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio e lo ringrazio per la fiducia».

FELIPE ANDERSON – «Non era un cliente facile per questo mi hanno aiutato i compagni. Non l’abbiamo molto sotto il punto di vista tattico-tecnico ma dopo aver segnato il gol dopo un minuto abbiamo fatto capire subito che la partita doveva andare dalla nostra parte».