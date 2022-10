Zaccheroni: «Strepitoso come Sarri abbia gestito Luis Alberto»

Alberto Zaccheroni – ex allenatore di Lazio e Udinese – ha analizzato il match dell’Olimpico tra le due squadre: le sue parole

Oggi è il giorno di Lazio-Udinese e Alberto Zaccheroni, ex allenatore di entrambe, ha analizzato così il match dell’Olimpico. Ecco le sue parole per il Corriere di Roma:

«L’Udinese ha giocatori non famosissimi, ma hanno capito che è una vetrina da sfruttare. Mi aspetto trasferimenti importanti per tutti. Della Lazio mi piace Sarri. Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. E ha avuto una gestione strepitosa di Luis Alberto, gli ha fatto capire che nel calcio moderno partire dalla panchina non è importante. Spesso si diventa decisivi».