Zaccheroni: «Interessi importanti nella ripresa, non si può non avere un piano B»

Zaccheroni, l’ex allenatore ha espresso la sua opinione in merito alla ripresa del massimo campionato e anche sul piano B

Alberto Zaccheroni è intervenuto ai microfono di Radio Rai 1 ed ha espresso la sua opinione in merito alla ripresa della Serie A che è sempre più vicina.

«Ci sono interessi importanti in gioco e per arrivare al termine del campionato occorrerà avere un piano B perché se si ferma tutto un’altra volta sono guai. Non tutte le squadre hanno un centro sportivo come quello del Milan dove ci si può isolare».