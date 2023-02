Zaccheroni, le ultime sulle condizioni di salute dell’ex tecnico della Lazio

Zaccheroni, le ultime sulle condizioni di salute dell’ex allenatore della Lazio ricoverato per un forte trauma cranico

Il mondo del calcio è sotto shock per le condizioni di salute di Alberto Zaccheroni, il quale è ricoverato in ospedale dopo aver subito un fortissimo trauma cranico nella propria abitazione, dopo una caduta.

A far chiarezza sullo stato di salute dell’ex tecnico della Lazio ha parlato il sindaco Gozzoli, il quale rilascia queste dichiarazioni sulla questione

«Sono riuscito a parlare via messaggio con il figlio Luca e mi ha confermato quello che più o meno già sapete tutti: che è stabile e che le condizioni sembrano in recupero. Dopo lo spavento le cose dovrebbero andare per il meglio in questo momento. C’è stato uno scambio veloce di messaggi in cui ho fatto gli auguri di pronta guarigione e un saluto da parte di tutta la città»