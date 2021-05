Zaccardo: «Salernitana? Brava la società a prendere gli attaccanti»

Cristian Zaccardo, ex difensore, ha parlato della promozione della Salernitana. Le parole sul lavoro fatto dalla società

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Cristian Zaccardo ha parlato della promozione della Salernitana.

«Posso solo fargli i complimenti, l’ho conosciuto a Carpi: umanamente è uno corretto, sanguigno e cerca sempre di essere sempre onesto, dicendoti le cose in faccia. Non inventa nulla, è un pratico. Il calcio in fondo è abbastanza semplice: lui è bravo ad organizzare la fase difensiva, fa correre i suoi con intensità e se poi la società ti prende gli attaccanti che sanno far gol, ecco che sali in Serie A direttamente anche quando nessuno credeva in te».