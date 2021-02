Cristian Zaccardo, ex difensore, ha parlato della sfida che attende la Lazio contro il Bayern Monaco. Le sue parole

LAZIO BAYERN – «Ogni gara riserva insidie. La Lazio sta bene, il Bayern Monaco recentemente ha fatto un po’ di fatica ma le partite di Champions sono diverse».

LAZIO IN CAMPIONATO – «Dipenderà anche dal turno di Champions. L’obiettivo è il quarto posto ma se la Lazio dovesse andare avanti in Europa dedicherebbe grandi energie alla competizione europea. Guardate l’Inter, non ha le coppe e oggi è favorita per il campionato».