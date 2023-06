Zaccardo: «Baldanzi adatto ad una big? E’un giovane che può migliorare»

Zaccardo, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato Zaccardo che rilascia dichiarazioni su Baldanzi che piace molto alla Lazio

Ai microfoni di TMW è intervenuto Zaccardo, il quale rilascia alcune dichiarazioni su Baldanzi, che piace molto alla Lazio per la prossima sessione di mercato estiva

BALDANZI PRONTO PER UNA BIG – Questo non lo so, è un giocatore importante per l’Empoli che ha fatto bene con l’U20. Sono felice che l’Empoli gli abbia dato fiducia perché è um 2003. Leggo tante squadre importanti interessate, è molto giovane e può avere margini di miglioramento