Zaccagni torna ad allenarsi...con il suo compagno inseparabile - FOTO

Mattia Zaccagni è tornato ad allenarsi al pari dei suoi compagni: ecco il post social dell’arciere biancoceleste

Si torna a faticare a Formello. Dopo i test fisici e atletici i giocatori biancocelesti hanno faticato al “Mirko Fersini” mettendo nel mirino la ripresa del campionato fissata al 4 gennaio.

Tra le belle notizie della giornata c’è sicuramente il ritorno in gruppo di Mattia Zaccagni dopo il problema al polpaccio. L’arciere ha immortalato il momento con due story su Instagram dove in una si vede lui che solleva un peso mentre l’altra è in compagnia di Ciro Immobile. I due sono molto legati e insieme stanno condividendo non solo l’avventura nella Capitale ma anche la felicità di essere diventati papà.