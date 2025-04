Zaccagni, tutte le statistiche del capitano biancoceleste in questa stagione di Serie A: i dati sul numero 10

Zaccagni, capitano della Lazio, è uno dei trascinatori del club: ecco tutte le statistiche dell’ex Verona in questa stagione di Serie A

Mattia Zaccagni, ex giocatore del Verona, è stato di certo uno dei principali trascinatori della Lazio in questa stagione di Serie A. La squadra di Baroni ha infatti contato spesso sul proprio numero 10 che, come al solito, non ha deluso i propri supporters. Di seguito sono riportate le sue statistiche aggiornate rispetto al sito ufficiale della competizione:

Statistiche di Mattia Zaccagni – Stagione 2024-25

Minuti giocati : 2308

: 2308 Presenze : 29

: 29 Gol : 8

: 8 Assist: 0

Cartellini:

Cartellini Gialli : 9

: 9 Cartellini Rossi : 0

: 0 Doppia Ammonizione: 0

Passaggi: