Zaccagni si allena in palestra: «Andiamo» – FOTO

L’esterno della Lazio Zaccagni si è mostrato in palestra mentre si allena in vista della nuova stagione in biancoceleste

Mattia Zaccagni sarà uno dei punti fermi della Lazio di Maurizio Sarri anche nella nuova stagione alle porte. L’esterno ha svolto ieri le visite mediche in palestra e oggi si è presentato a Formello per svolgere lavoro in palestra.

E sul suo profilo Instagram, Zaccagni ha mostrato le foto dell’allenamento svolto e la scritta: «Let’s go».