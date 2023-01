Zaccagni punta Sassuolo e rinnovo: Mattia arma in più di Sarri

Zaccagni ritrova il Sassuolo, sua vittima preferita, e punta il rinnovo con la Lazio: è lui l’arma in più di Maurizio Sarri

Maurizio Sarri riparte da Mattia Zaccagni. L’esterno ex Verona è il vero trascinatore della Lazio quando Immobile resta a secco. Per lui già 6 gol all’attivo, uno in meno del numero 17, e contro il Sassuolo, sua vittima preferita con 3 reti, punta al bis dopo l’illusoria rete messa a segno contro l’Empoli.

Come riporta Il Messaggero inoltre, per Zaccagni è aperta anche la trattativa per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2025. L’idea è estenderlo al 2027: i dialoghi sono già in corso all’insegna dell’ottimismo.