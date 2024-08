Zaccagni a LSC: «C’è RAMMARICO per il pareggio. Rigori non dati? Massa mi ha SPIEGATO il MOTIVO»

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato così a LSC dopo il match giocato contro il Milan: le dichiarazioni

OCCASIONE SPRECATA – «Non pensavo di essere in fuorigioco, ho pensato di metterla sotto le gambe del portiere ma non sono riuscito a dare forza al tiro. Siamo stati bravi a rimanere in partita, primo tempo sottotono, poi abbiamo fatto un secondo tempo di altissimo livello. Aabbiamo concesso una ripartenza a loro e ci hanno punito. C’è un po’ di rammarico ma anche tanta soddisfazione per l’atteggiamento e per tutto il resto».

NUNO TAVARES E OBIETTIVI – «In allenamento si vedono le qualità dei giocatori. Nuno se esprime le sue qualità può diventare devastante e per noi è fondamentale. Fascia da capitano e nazionale per me sono un grande orgoglio, ma quello che voglio è dare più gioie possibili alla nostra gente e portare questi nuovi giovani in alto».

RIGORI NON DATI – «Il regolamento è cambiato, l’arbitro mi ha spiegato in campo cosa è successo, ma è stato chiaro e obiettivamente gli estremi per il rigore non c’erano».