Bocci attacca Zaccagni e Lazzari: «Anche i meno bravi snobbano la Nazionale»

Zaccagni e Lazzari hanno lasciato il ritiro della Nazionale per alcune problematiche fisiche: l’attacco di Alessandro Bocci

Zaccagni e Lazzari hanno lasciato Coverciano, nonostante la Lazio si sia esposta emanando il bollettino medico con le condizioni fisiche dei due, è stato montato un vero e proprio caso. Ad affondare il colpo è stato Alessandro Bocci che – sulle colonne del Corriere della Sera – ha puntato il dito:

«La maglia azzurra è il sogno di ogni bambino che tira calci a un pallone. Una volta la indossavano solo i più bravi, adesso anche quelli che più bravi non lo sono, quasi la snobbano.

[…] L’esterno ha messo insieme tre presenze, l’attaccante soltanto una. Per loro la Nations League poteva trasformarsi in un’opportunità. E invece, anziché stringere i denti e lottare per mettersi in luce e dare una mano alla squadra in difficoltà, si sono arresi. La Nazionale deve essere un privilegio e non un peso. Servirebbe più rispetto per la maglia».