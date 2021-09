Zaccagni, domani mattina visite mediche in clinica Paideia

Domani giornata molto importante per Mattia Zaccagni: per il neo biancoceleste sarà mattinata di visite mediche

È stato il colpo finale del mercato della Lazio, essendo arrivato l’ultimo giorno. Ora Mattia Zaccagni può essere l’arma in più di Maurizio Sarri, che attendeva il suo arrivo in questa sessione estiva di calciomercato.

E intanto domattina l’ex Verona è atteso in Paideia per dei controlli medici, che serviranno per completare l’idoneità sportiva ed essere a completa disposizione già da domenica per il big-match contro il Milan. L’attesa sta per finire.