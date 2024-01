Zaccagni-Lazio si sblocca il rinnovo: cifre e dettagli del nuovo contratto

Si sblocca il rinnovo di Zaccagni, le parti sono tornate a dialogare trovando un accordo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio ha fatto passi in avanti per il rinnovo di Zaccagni. L’esterno italiano era in scadenza nel 2025 ed i dialoghi per il suo rinnovo si erano ad un certo punto bloccati.

Poi l’intervento di Lotito, che ha anche parlato direttamente col giocatore, ed ecco il nuovo accordo: rinnovo fino al 2028 con 2,5 milioni annuali (più bonus) invece degli attuali 1,7 milioni.