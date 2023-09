Zaccagni-Lazio, rinnovo a rischio? Ecco cos’è che ha fatto infuriare l’agente Giuffredi. Il retroscena

Zaccagni Lazio, ecco cos’è che ha fatto infuriare l’agente Giuffredi. Il retroscena che si cela dietro le dichiarazioni del procuratore

Il Corriere dello Sport prova a far chiarezza sullo sfogo, poi ritrattato, dell’agente di Zaccagni Mario Giuffredi.

Questa la ricostruzione alla base dell’ira del procuratore: Giuffredi era stato ricevuto da Lotito il 23 luglio nel ritiro di Auronzo. L’agente aveva assistito all’amichevole tra Lazio e Triestina. Al termine della partita presidente e procuratore avevano raggiunto a piedi l’hotel Auronzo. Avevano cenato insieme. Da quella cena, protratta fino a notte, si era usciti con una distanza economica tra domanda e offerta, minore rispetto alle prime negoziazioni. Lotito era partito basso nei mesi precedenti, si era spinto fino ad offrire 3 milioni netti più bonus. La richiesta era di 3,5 milioni. La distaza sembrava colmabile. Giuffredi è esploso perché da quella sera Lotito,a suo dire, è sparito. L’agente e il giocatore s’aspettavano una convocazione ad inizio settembre, soprattutto dopo il rinnovo di Luis Alberto. C’è stato il mercato, poi Lotito è partito per Cortina, è rientrato nei primi giorni di settembre. Zaccagni è andato in Nazionale. «Otto mesi dietro Lotito», era stata una delle prime accuse di Giuffredi. La precisazione è sicuramente nata dopo un contatto. Giuffredi sarà all’Olimpico martedì per Lazio-Atletico, ha teso la mano. Ora sta a Lotito decidere se lasciarlo in attesa o meno. Conviene anche al presidente chiudere.