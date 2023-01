Zaccagni è esploso: ora può riconquistare la Nazionale. L’esterno della Lazio segna quanto Immobile

Come sottolineato da Repubblica Roma Mattia Zaccagni è arrivato a quota 7 reti in questa Serie A, ha eguagliato il proprio record di gol in un campionato e ha perfino raggiunto Immobile come capocannoniere della Lazio.

Con gli allenamenti di Sarri è anche migliorato rispetto ai tempi di Verona. Di sicuro, acquistarlo nell’estate 2021 per 7 milioni è stato un affare da applausi. Ora uno dei suoi obiettivi è convincere il ct Mancini a concedergli un’altra chance in Nazionale: se continua così, ce la farà.