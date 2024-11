Zaccagni Lazio, gol e assist decisivi: le sue giocate fanno volare i biancocelesti. I numeri

Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste ha contribuito alla grande alle vittorie della sua squadra risultando spesso decisivo

La Lazio sta volando in classifica nel segno del suo capitano Mattia Zaccagni. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il numero 10 è risultato decisivo fino a questo momento per la squadra di Baroni.

Ha segnato 4 gol e fornito 2 assist per i compagni nei match contro Venezia, Verona, Empoli, Cagliari e Monza. Le sue giocate hanno portato 9 punti in classifica e consentono alla Lazio di rimanere in seconda posizione a -1 dalla vetta della Serie A.