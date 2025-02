Zaccagni Lazio, gaffe clamorosa del Tg2! Scambia il capitano biancoceleste per un indagato – VIDEO

Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste vittima di una clamorosa gaffe del Tg2: le sue immagini al posto di un indiziato

Clamoroso errore del Tg2 che coinvolge il capitano della Lazio Zaccagni. In un servizio andato in onda sull’indagine sulle curve di Milan e Inter e il controllo dei parcheggi di San Siro, la giornalista Elena Scarrone cita l’imprenditore Gerardo Zaccagni, le immagini però mostrano il capitano biancoceleste.

Su Rai 2 aprono un’inchiesta sulle curve di Inter e Milan denunciando “Gherardo Zaccagni” per i parcheggi di San Siro Schifo vero 🤮 @pallaocampo pic.twitter.com/NvT9S7knQ9 — Valerio🪖 (@valeriovinci11) February 5, 2025

Il servizio è andato in onda ieri e dopo più di 24 ore dalla Rai non solo non sono arrivate correzioni o scuse, ma il pezzo non è stato poi corretto rimuovendo le immagini del calciatore in un secondo montaggio.