Zaccagni Lazio, le condizioni del capitano

Zaccagni Lazio, il punto sull’infortunio del capitano capitolino. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio si procede con prudenza per quanto riguarda il rientro di Mattia Zaccagni, un edema lo costringerebbe ad usare massima cautela, il rischio di stiramento sarebbe concreto e non può permettersi di forzare i tempi.

Il capitano starebbe meglio e vorrebbe esserci già per il match di lunedì, ma la decisione sarà presa solo domani dopo un test decisivo.