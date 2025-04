Zaccagni Lazio, Baroni ha bisogno di lui per la Champions

Condividi via email

Zaccagni Lazio, per ambire al posto Champions Baroni ha bisogno di tutti anche del suo capitano e dei suoi gol: il dato attuale

A poche settimane dalla fine della stagione effettiva, la Lazio ha ancora la possibilità di ambire al posto Champions, e ci sono ancora punti in palio fondamentali per realizzare il sogno.

Baroni però ha un forte bisogno delle sue armi migliori, e tra queste c’è anche Zaccagni, il quale secondo quanto viene riportato da TMW è fermo a quota 8 gol in questa annata. La sua leadership e i suoi gol in più aiuterebbero e non poco i biancocelesti