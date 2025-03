Condividi via email

Zaccagni Lazio, il capitano a colloquio con Baroni a Formello: le ultime novità in vista della sfida col Torino

Mattia Zaccagni è il protagonista essenziale nella Lazio di Baroni, motivo per cui il tecnico parla moltissimo col capitano, come nell’ingresso in campo di ieri mattina, nella prima seduta a ranghi completi della settimana.

Come riporta Il Messaggero, Baroni vorrebbe volentieri un gol del capitano contro il Torino, come nell’ultimo precedente casalingo di settembre 2023, visto che la sua Lazio non vince all’Olimpico da un lungo periodo ormai.