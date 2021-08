Zaccagni Lazio, non solo Kostic: colloquio Tinti-Tare – FOTO

Non solo Kostic. La Lazio inizia a muoversi anche per Zaccagni, che sembra l’alternativa all’esterno serbo dell’Eintracht

Kostic primo obiettivo, ma non l’unico. In attesa di una risposta per il serbo da parte dell’Eintracht, che dovrebbe arrivare nella giornata odierna, la Lazio si starebbe muovendo per Zaccagni.

A parlarne è stato l’esperto di mercato Manuele Baiocchini, che, direttamente dallo Sheraton di Milano, sede delle ultime 48 ore di trattative, ha ha immortalato sul suo profilo Twitter una chiacchierata tra il ds Tare e Tullio Tinti, procuratore del giocatore del Verona. «Per Mattia Zaccagni manca l’accordo sull’ingaggio. Tare a colloquio con l’agente Tinti«, questo il suo tweet. Insomma, si attendono novità.