Zaccagni Lazio, allarme per il capitano biancoceleste

Zaccagni Lazio, il capitano della squadra è mancato all’allenamento odierno in vista della sfida di Europa League. Cosa succede

Secondo quanto riportato da Radiosei, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, oggi non si sarebbe allenato per via di un fastidio muscolare, che deve essere ancora valutato. Il giocatore sarebbe in dubbio per la sfida di Europa League di giovedì 6 marzo contro il Viktoria Plzen. Decisiva sarà la rifinitura di domani dove si capirà l’entità dell’infortunio.