Zaccagni, l’arciere si gode qualche ora di relax con la sua Chiara e Thiago

Zaccagni, l’arciere si gode qualche ora di relax in famiglia per togliere le scorie negative di questo inizio di stagione

La partita con il Monza ha alimentato ancor di più il malumore in casa Lazio, con la classifica che nonostante sia ancora Settembre inizia ad essere pericolosa. Zaccagni, per ripartire e staccare la spina ha approfittato di qualche ora di riposo, trascorre qualche ora con la moglie Chiara e il figlio Thiago in giro per la capitale