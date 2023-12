Zaccagni, la dedica al nonno scomparso: «Sei stato per me fonte d’ispirazione» – FOTO. Il post pubblicato dal biancoceleste

Lutto in famiglia per Mattia Zaccagni che ha perso il nonno. Pur non essendo fisicamente con la sua famiglia, il giocatore della Lazio oggi impegnato ad Empoli, ha voluto comunque rivolgere un pensiero al suo affetto. Una dedica commovente quella che il biancoceleste ha scritto su Instagram. Di seguito l’immagine.