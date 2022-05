Zaccagni: «Per me sarà un’emozione grande, ma vogliamo vincere»

Zaccagni ha parlato nel pre partita di Lazio-Verona: le dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio

«Per me noi quella di stasera è una partita importantissima, vogliamo chiudere la stagione al meglio. Stiamo terminando in crescendo, vogliamo continuare a farlo anche oggi.

Personalmente incontrare nuovamente il Verona sarà un’emozione particolare, lì ho trascorso otto stagioni. Siamo molti felici che questa sera ci saranno tantissimi tifosi sugli spalti. Vogliamo chiudere al meglio la stagione».

«Sicuramente per me è una partita speciale, affrontarò i miei ex compagni e all’andata non c’ero. Sarà una grande emozione ma vogliamo vincere la partita».