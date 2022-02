Zaccagni ha convinto Sarri e non solo: Mancini lo studia come vice-Insigne in Nazionale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esterno della Lazio Zaccagni ha convinto tutti: Sarri e il c.t. della Nazionale Roberto Mancini

Maurizio Sarri ha trovato l’esterno perfetto per il suo 4-3-3. Mattia Zaccagni si è preso la Lazio e con la doppietta contro il Bologna ha dato l’ennesima prova del suo valore. Con i due gol di sabato è arrivato a quota 6 in campionato, fissando così il suo record personale di reti in Serie A.

Ma, come riportato dal Corriere dello Sport, Zaccagni non avrebbe convinto solo Sarri ma anche il c.t. dell’Italia Roberto Mancini, presente sabato sulle tribune dell’Olimpico e che ha quindi assistito dal vivo alla super prestazione del calciatore biancoceleste. L’esterno ha scavalcato Politano e si è inserito il quello spazio lasciato libero dall’infortunio di Chiesa in vista dei playoff di qualificazione al Mondiale. Il commissario tecnico ha bisogno di nuovi interpreti e di fantasia e in Nazionale, l’ex Verona può essere il perfetto vice-Insigne.