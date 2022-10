Zaccagni festeggia e fa un augurio ai tifosi sui social – FOTO

Mattia Zaccagni ha festeggiato sui social la vittoria contro lo Spezia facendo uno speciale augurio ai tifosi della Lazio

Altra giornata da ricordare per Mattia Zaccagni che contro lo Spezia è andato a referto con un gol e un assist per Milinkovic-Savic. L’arciere biancoceleste – in un ottimo stato di forma – ha poi festeggiato sui social con uno speciale augurio a tutti i tifosi laziali.

POST – «BUONA DOMENICA LAZIALI».