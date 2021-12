Zaccagni: «Si sono difesi bene, ma noi siamo sulla strada giusta»

Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, dopo la gara dei biancocelesti contro il Galatasaray: le sue parole

«Potevamo sfruttare meglio certe situazioni, ma abbiamo trovato una squadra che si è difesa bene. Ce la giocheremo ai sedicesimi, sarà stimolante giocarsela con certe squadre anche se era meglio qualificarsi per gli ottavi oggi. Comunque saranno gare che prepareremo bene.

Loro hanno gestito la partita, son stati bravi in questo, noi potevamo essere più concreti davanti. Siamo stati ordinati in campo, buon pressing e buon palleggio. Siamo sulla strada giusta. L’importante è continuare a lavorare e i gol arriveranno, oggi non ne abbiamo subiti, magari con un po’ più di fortuna ne faremo. Il mister ci chiede di essere ordinati per fare un buon palleggio e trovare la via del gol».