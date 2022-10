Zaccagni da urlo in Italia: ora è tempo di cambiare marcia in Europa

Mattia Zaccagni si è reso protagonista di un grande inizio di stagione in Serie A: ora è il momento della svolta anche in Europa League

Mattia Zaccagni è uno dei grandi protagonisti dello sfavillante inizio di stagione della Lazio di Sarri, col terzo posto ottenuto dopo 11 giornate alle spalle di Milan e Napoli.

Sono già 4 i gol realizzati (gli stessi di tutta la scorsa annata) con anche 3 assist all’attivo. In Europa League però non c’è stato ancora nessun acuto: la gara di giovedì con il Midtjylland sembra essere l’occasione giusta per svoltare.