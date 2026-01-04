 Zaccagni in conferenza stampa: «Degli arbitri è ormai inutile parlarne. Non capisco come vengono applicate certe regole. Sulla classifica...»
As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni

Zaccagni in conferenza stampa subito dopo Lazio Napoli ha affrontato diversi temi: dagli arbitri alla classifica. Le parole del capitano

Intervenuto in conferenza stampa subito dopo Lazio Napoli, Mattia Zaccagni ha parlato di arbitri e non solo.

ARBITRI – «Non so cosa dire. Chiediamo spiegazioni e non sempre ci vengono date. E’ ormai diventato tutto troppo soggettivo e non capisco come vengono applicate certe regole. Di certo è inutile parlarne troppo».

PARTITA – «Non siamo riusciti a trovare le distanze giuste soprattutto nel primo tempo. Trovavano sempre i due trequartisti e noi ci abbassavano. Per forza di cose facevamo molto fatica ad attaccare».

CLASSIFICA – «La classifica è anonima, inutile dire altro. Per questo motivo dobbiamo archiviare sin da subito la partita e pensare al futuro».

