Zaccagni, nuovo caso Milinkovic? Lotito gli fa un’offerta totalmente inaspettata. L’esterno non è stato accontentato sulla richiesta di ingaggio

Sembrava già tracciata, scrive Il Messaggero, la strada per trovare l’intesa con Zaccagni, ma l’incontro in ritiro tra il suo agente, Mario Giuffredi, e Lotito ha prodotto una fumata grigia tendente allo scuro.

Da tempo il calciomercato Lazio ha deciso di premiare l’esterno reduce dalla prima doppia cifra in carriera, ma per l’accordo ci sarà ancora molto da attendere. Il calciatore, che al momento ha un ingaggio attorno ai 2 milioni di euro e un contratto sino al 2025, ha chiesto un prolungamento triennale con adeguamento fino a 3 più bonus, ricevendo però un’inaspettata controfferta al ribasso di poco più di 2,5 (sempre considerando i bonus). Il rinnovo di Luis Alberto d’altronde ha innescato un effetto domino che ora rischia sfuggire di mano e per evitare un altro caso Milinkovic con il numero 20 sarà opportuno un nuovo contatto in tempi brevi.