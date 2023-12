Zaccagni a Dazn: «Felice per il gol ma non abbastanza visto i due punti persi»

Zaccagni, l’arciere commenta a caldo il pareggio di questo pomeriggio con il Verona con un pizzico di amaro in bocca

Intervistato da Dazn a fine partita, Zaccagni rilascia alcune dichiarazioni sulla gara di Verona con un pizzico di amaro in bocca. Le sue parole

PAROLE – Son contento di essere tornato, ma solo a metà per i due punti persi. Oggi abbiamo fatto una buonissima partita, alcune occasioni andavano sfruttate meglio. Abbiamo creato tanto senza finalizzare, ma siamo stati bravi a rubare molti palloni in attacco. Il gol dell’ex? Non esulterò mai qua, Verona mi ha dato tanto e sono orgoglioso di essere passato per questa città