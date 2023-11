Youth League, Lazio-Celtic 0-2: sconfitta dei biancocelesti al Fersini di Formello. Il tabellino della sfida

I canali ufficiali del club riportano il tabellino della partita di Youth League tra Lazio e Celtic. Il comunicato.

TABELLINO– «LAZIO-CELTIC 0-1

Marcatori: 13` Kelly, 73` Davidson

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Zazza (65` Nazzaro), Petta, Marini (46` Milani); Di Tommaso (70` Serra), Bordon, Sardo; Bigotti (46` D`Agostini), Sulejmani, Sanà Fernandes (79` Tredicine).

A disp.: Magro, Dutu, Serra.

All.: Stefano Sanderra

CELTIC (3-4-2-1): Morrison; Bonetig, Agbaire, MacKenzie; Dede (46` Davidson), Carse, Ure (88` Thomson), Bonnar; Vata, Kelly; Dobbie (67′ Cummings).

A disp.: McLean, Osagie, Donovan, Mcardie.

All.: Darren O`Dea

Arbitro: Antoine Paul Chiaramonti (AND)

Assistenti: Andreu Simarro (AND) – Juan Guiu Serra (AND)

IV Ufficiale: Federico Dionisi (ITA)

NOTE: Ammoniti: 22` Dobbie (C), 33` Bonetig (C), 39` Bedini (L), 54` Di Tommaso (L), 54` MacKenzie (C), 60` Sanà Fernandes (L)

Recupero: 1` pt, 4′ st

UEFA Youth League | Girone E, V giornata

Martedì 28 novembre, ore 14:00

Stadio “Mirko Fersini”, Formello (RM)».