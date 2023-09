Youth League, Lazio-Atletico, Sanderra: «Sapevamo della difficoltà di questa partita, grande esperienza» Le parole del tecnico

Intervistato dopo il match di Youth League, tra Lazio Primavera e Atletico Madrid, Stefano Sanderra, ha commentato il match secondo il suo punto di vista.

LE PAROLE- Sapevamo dell’importanza e delle difficoltà di una partita. Siamo una squadra che arriva dalla Primavera 2 e che sta cercando di fare il proprio percorso in Primavera 1. Andare a giocare contro l’Atletico Madrid è una grande esperienza. Per un’ora l’abbiamo gestita bene, loro sono stati cinici a punirci subito alla prima sbavatura. Fisicamente non avevamo pià tante energie. Sconfitta meritata. La competizione è bellissima, ma non ci si allena quasi mai. Dopo Lecce abbiamo fatto un solo allenamento. C’è da lavorare tanto, ci rimbocchiamo le maniche, analizzeremo le cose fatte bene e male di oggi. Yordanov è un buon acquisto, non ha una grande struttura fisica ma sa giocare a calcio. Abbiamo carenza sugli esterni e siamo stati costretti ad adattarlo. Serra oggi ha fatto qualcosa alla fine, ci sarà utile a noi e all’Under 18. Noi volevamo andarli a prendere alti, ma ci è mancata gamba e energia. Se facciamo giocare questi avversari con queste qualità poi prendi gol. Dobbiamo cercare le soluzioni migliori, portare in condizioni Sana Fernandes. Sulejmani, Yordanov sono arrivati da poco