Yazici Lazio, COLPO a zero per il centrocampo? Lotito CI PENSA: la clamorosa INDISCREZIONE

Yazici Lazio, il calciomercato dei biancocelesti non si ferma e il club starebbe lavorando per il colpo a parametro zero a centrocampo

Il calciomercato si è concluso ufficialmente venerdì a mezzanotte, ma per quanto riguarda i parametri zero le squadre hanno ancora la possibilità di assicurarsi i rinforzi giusti, e magari anche fare un colpo di mercato. Lo sa bene la Lazio, la quale secondo quanto viene riportato dal giornale francese Equipe, starebbe lavorando per un gran colpo a parametro zero ex Ligue 1.

Si tratta di Yazici il quale è attualmente svincolato dopo la sua esperienza con il Lille, e la dirigenza biancoceleste avrebbe individuato nel turco il calciatore perfetto per rinforzare il centrocampo biancoceleste.