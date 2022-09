Winter: «Alla Lazio anni indimenticabili. Sarri è un grande allenatore. Sul gol al Napoli...»

Aron Winter ha raccontato il gol segnato al Napoli nello spettacolare 4-3 del 30 maggio 1993. Le sue parole

Aron Winter ha raccontato all’interno del Match Program il suo gol segnato al Napoli il 30 maggio 1993, quando i biancocelesti si imposero per 4-3.

LAZIO – «Ho tanti bei ricordi del mio periodo alla Lazio. Quel gol contro il Napoli, ad esempio, non lo dimenticherò mai. Fu una vittoria che ci permise di riportare la Lazio in Europa dopo tanti anni. Un’emozione bellissima, soprattutto perché arrivata davanti ai nostri tifosi. Battemmo un Napoli molto forte, che aveva in rosa tanti campioni come Ferrara, Careca e Zola».

QUATTRO ANNI ALLA LAZIO – «Furono anni indimenticabili, ricordo con piacere tutte le partite perché all’epoca il calcio italiano era il più competitivo al mondo, con i migliori calciatori. In quel periodo ogni squadra poteva tesserare al massimo tre stranieri: quindi se non eri italiano e giocavi in Serie A, voleva dire che eri davvero forte».

CALCIATORE PIU FORTE CONOSCIUTO ALLA LAZIO – «Impossibile rispondere perché ne ho avuti davvero tanti (ride ndr). C’erano Boksic, Signori, Gascoigne, calciatori di un altro livello. Ricordo anche Riedle e Doll, è stato semplicemente un piacere giocare con loro».

LAZIO DI SARRI – «La sto seguendo e mi piace molto. Sarri è un grande allenatore, sa far giocare bene le proprie squadre, come ha dimostrato con il Napoli ed anche lo scorso anno. Nella Lazio poi ha tanti calciatori di qualità com Milinkovic, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson e Immobile. Seguo i biancocelesti sempre con tanto piacere e spero di vederli nelle prime posizioni del campionato a fine stagione».