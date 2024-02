Whittaker Lazio, Palmer elogia il Plymouth: «La sua permanenza? La notizia migliore» Le parole dall’Inghilterra

Sondato anche dalla Lazio nel finale di mercato, Morgan Whittaker, attaccante classe 2001 inglese, è rimasto un giocatore del Plymouth. Riguardo a questo, Carlton Palmer, ex Nazionale inglese, ha parlato ai microfoni di Football League World:

«È stata una finestra di trasferimento frustrante e difficile per il Plymouth Argyle, ma la notizia migliore è stata la permanenza di Morgan Whittaker. Sta vivendo una stagione favolosa, l’unico obiettivo della squadra è la salvezza. Si trovano al 15° posto in campionato con 33 punti, e con un partita in meno, e con otto lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Tenere Whittaker aumenta notevolmente le loro possibilità di salvezza, soprattutto se riesce a mantenere la forma che sta avendo nell’ultimo periodo»