Walukiewicz prova il recupero per la Lazio: ma Mazzarri ne ha tre ko

Walukiewicz ci prova per Lazio: ma Mazzarri ne ha tre ko. Il difensore polacco ha svolto parte dell’allenamento in gruppo

Sebastian Walukiewicz è l’unico degli infortunati che Walter Mazzarri dovrebbe per il match con la Lazio. Il difensore polacco già ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e dovrebbe essere quindi a disposizione per domani.

Per La Nuova Sardegna sono invece da considerare completamento ko in casa Cagliari Strootman, Godin e Pavoletti. Assenze importanti che comunque non devono far abbassare la guardi al gruppo di Sarri.