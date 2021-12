Zenga si schiera con Sarri: «Calendario sbagliato, si gioca troppo»

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: le sue dichiarazioni

Walter Zenga, intervistato dal Corriere dello Sport, ha detto la sua sulla questione calendario, schierandosi dalla parte di Sarri. Nel calcio di oggi si gioca troppo:

«Quando sento dire che coppe come l’Europa League danno fastidio mi viene la pelle d’oca. Non è mai stato così, né potrà esserlo. L’Europa condiziona? In parte sì, ma secondo me il calendario sfalsato è la variabile impazzita di quest’anno. Se si gioca troppo? Io quando ero al Wolverhampton affrontavo sette gare al mese: sabato e martedì. Sempre in campo. Non riesci ad allenarti, l’acido lattico arriva alla gola, non c’è turnover che tenga. Sei massacrato, fisicamente, e non ne esci».

