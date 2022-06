Zenga sicuro: «La Lazio farà meglio della scorsa stagione»

Walter Zenga, ex portiere e noto allenatore, è convinto che la Lazio di Sarri migliorerà la posizione dello scorso anno: le sue parole

Intervenuto a Sky, Walter Zenga ha parlato così delle prospettive della Lazio nella prossima stagione:

«Mi aspetto che la Lazio faccia ancora meglio rispetto alla stagione scorsa, proprio in virtù delle idee di Sarri. Non era semplice subentrare dopo 5 anni di Inzaghi, e far assorbire subito le teorie della difesa a 4, alta».