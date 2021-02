Vodafone regala Infinity: 6 mesi di abbonamento gratis per i nuovi clienti

Il cinema è la vostra passione? I nuovi clienti Vodafone che sceglieranno la linea fissa avranno in regalo 6 mesi di Infinity! Scopriamo come funziona

Puntare a migliorare l’esperienza di navigazione e sfruttare al massimo la linea è una delle mission di Vodafone, che arriva con una nuova ed entusiasmante offerta per gli amanti del grande schermo (e non solo): 6 mesi di abbonamento gratis a tutti i contenuti Infinity per i clienti che decideranno di attivare la nuova linea fissa Vodafone!

Un’opportunità non solo per guardare il grande cinema e le serie tv, ma anche per ottenere minuti illimitati per chiamare i numeri nazionali di rete fissa e mobile e navigare veloce con la fibra ottica di Vodafone che arriva fino a 1 Gbps nelle reti di tipo FTTH. La tecnologia sviluppata dall’operatore è “intelligente” e riesce ad adattarsi alle vostre esigenze: con la Vodafone Station e il Wi-Fi Optmizer le prestazioni vengono regolate in maniera automatica a seconda del numero di dispositivi collegati e all’utilizzo che svolgono della rete.

Ma andiamo a scoprire cosa offre Infinity e come ottenere l’abbonamento gratis di Vodafone.

Cos’è infinity

Infinity è una piattaforma per guardare film, serie TV e cartoni animati in streaming. Il database conta oltre 7 mila contenuti che tutti gli abbonati possono sfogliare a catalogo, selezionare cosa guardare e mettersi comodi con il proprio tablet, pc o smartphone.

In tutti gli abbonamenti Infinity è compresa la visione contemporanea da due dispositivi diversi, con qualità elevata in HD e 4K. E non finisce qui: chi vuole poi, può scaricare i contenuti sui propri dispositivi e guardarli anche offline quando preferisce.

Come funziona la promozione di Vodafone

Per ottenere i mesi gratis sulla piattaforma streaming è molto semplice: ne hanno diritto infatti tutti i clienti che attivano una nuova linea per la propria casa su tutti i piani in fibra di Vodafone e quindi con la GigaNetwork da linea fissa. Si può poi scegliere di attivare solo una linea per la casa, abbinare anche una linea mobile o, addirittura, abbinare alla linea fissa i contenuti della Vodafone TV.

Le promozioni che rientrano nell’offerta di 6 mesi gratis sono: Internet Unlimited, Internet Unlimited + Mobile Wi-Fi, Internet Unlimited + SIM Mobile e Fibra + Vodafone TV.

Come fare per attivate i 6 mesi gratis di Infinity? Una volta live l’abbonamento scelto con Vodafone riceverete un SMS che contiene il codice da utilizzare per avere accesso ai 6 mesi di visione gratuita dei contenuti della piattaforma. Per utilizzarlo vi basterà creare un nuovo account su Infinity usando un nuovo indirizzo mail mai registrato. Una volta passati i mesi gratuiti l’abbonamento verrà rinnovato automaticamente al costo di 7,99 € al mese (a meno che non decidiate di richiedere la disattivazione del rinnovo).