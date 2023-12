Vlahovic svela: «Ho parlato con Milinkovic. Ecco cosa mi ha detto»

La punta della Juventus Dusan Vlahovic ha svelato di aver recentemente parlato dell’Arabia Saudita e non solo con l’ex Lazio Milinković-Savić

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic in Arabia Saudita col connazionale ed ex Lazio Sergej Milinković-Savić? Almeno per il momento la risposta è no. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport la punta della Vecchia Signora ha confessato di aver parlato recentemente con il centrocampista dell’Al-Hilal anche se il suo futuro per ora è nel capoluogo piemontese.

IL COMMENTO – «Consiglio Milinkovic? Non abbiamo parlato di queste cose, gli ho chiesto solo se sta bene e se è felice lì. Gioco in una delle squadre più importanti al mondo, sono onorato e orgoglioso, per adesso mi vedo qui».