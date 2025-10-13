Viviano provoca: «Cristiano Ronaldo? Sarebbe titolare in diverse squadre di Serie A: anche la Lazio»

Hanno Detto
Viviano fa il punto sul campionato italiano: «Cristiano Ronaldo? Sarebbe titolare in diverse squadre di Serie A: anche la Lazio»
Intervistato da TvPlay, l’ex portiere Emiliano Viviano ha commentato l’ipotesi di un ritorno in Serie A di Cristiano Ronaldo, dopo la sua precedente esperienza con la Juventus.
Oggi il fuoriclasse portoghese milita nell’Al-Nassr, club della Saudi Pro League. Ecco le parole dell’ex portiere:
PAROLE – «Dove giocherebbe oggi Cristiano Ronaldo? A mio avviso, sarebbe titolare in diverse squadre di Serie A: penso alla Juventus, al Milan, alla Roma, all’Atalanta, alla Lazio e anche al Bologna.
Ma non lo vedrei affatto in campo con la maglia dell’Inter o del Napoli, per motivi tecnici e di sistema di gioco»
